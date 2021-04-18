Bakanlık yolunu açtı: O avukat yargılanacak

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da canice öldürülmüştü. Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yargılama boyunca yaptığı açıklamalar tepkiye neden olmuştu. Damar Ailesi, sözleri nedeniyle Bıçak hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık, avukatların görev suçları sebebiyle soruşturulmaları Adalet Bakanlığı iznine tabi olduğundan, Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istedi.



İŞTE O SÖZLER

Adalet Bakanlığı da avukat Bıçak’ın duruşmalarda “Sanığın yüzme sporu yaparak geliştirdiği vücuduna, maktule ilgi duymaya başlamıştır”, “Maktule, danışmanlığını yürüttüğü öğrencisi ile cinsel ilişkiye girerek, görevini istismar etmiş, öğrencisi üzerinde hiyerarşi ve otorite yetkisini kötüye kullanmıştır”, “Sanık, danışmanı olan araştırma görevlisi maktulenin cinsel talebine boyun eğmek zorunda kalmıştır”, “Zorlama yoluyla gerçekleşen kaçınılmaz tecavüz eylemine boyun eğmek zorunda kalmıştır”, “Çocuklar üniversiteye beyinlerini geliştirmek için gelmektedirler.

Fantezileri olan akademik personelin fantezilerini giderme aracı olarak gençlerimiz kullanılamaz” şeklindeki beyanlarını hatırlattı. Bakanlık kararında “Durum soruşturmayı gerektirir nitelikte görülmüştür” denilerek avukat Bıçak hakkında, savcılığa soruşturma izni verdi. Damar Ailesi’nin avukatı Doğan Erkan, karar hakkında “ Avukat Bıçak’ın sözlerinin savunma dokunulmazlığının dışında olduğu, savunma hakkıyla ilgisi olmadığı Bakanlık kararıyla netleşmiş oldu” dedi.

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