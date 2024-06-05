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Bakanlık vatandaşları uyardı: Yaz geldi su sıkıntısı kapıda

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#Küresel Isınma#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Uyarı
Bakanlık vatandaşları uyardı: Yaz geldi su sıkıntısı kapıda
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 07:00

Küresel ısınma kaynaklı yağış azlığı, aşırı buharlaşma, hızlı tüketim ve kirlilik nedeniyle dünyadaki temiz su kaynakları hızla tükeniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da yaz mevsiminin gelmesiyle su tasarrufu konusunda vatandaşları uyardı.

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Özellikle duşta sıcak suyun gelmesi beklenirken, her gün kişi başı 5.3 litre suyun boşa harcandığını, bu suyun biriktirilerek ev temizliğinde kullanılabileceğini bildiren Bakanlık’tan konuyla ilgili verilen bilgi şöyle:

TASARRUFLU DUŞ BAŞLIKLARINA GEÇİLMELİ

“Bulaşık makinesinde ön yıkama yaparken günde 11.4 litre, diş fırçalama sırasında 25 litre, aşırı sifon kullanımında 24 litre, çamaşır makinesinde ön yıkama yapıldığında 3.75 litre su boşa harcanıyor. Çamaşır ya da bulaşık yıkanırken gereksiz yere ön yıkama yapılmamalı, diş fırçalarken musluk kapatılmalı. Suyu verimli kullanan cihaz, ekipman ve aparatlar (musluk ucu tasarruf aparatı- tasarruflu duş başlıkları) tercih edilmeli.

Otellerde, sitelerde, kurumlardaki peyzaj tasarımları da yeniden gözden geçirilerek, kurakçıl peyzaj tasarımları kullanılmalı. Yoğun ve büyük ölçekli su kullanımlarından (gölet, şelale, havuz vb.) artık kaçınılmalı.”

 

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#Küresel Isınma#Tarım Ve Orman Bakanlığı#Uyarı

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