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Bakanlık vatandaşlara sormuştu... Havalimanında bulunan yavru gorilin ismi belli oldu

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#Goril#Havalimanı#Goril'e İsim
Bakanlık vatandaşlara sormuştu... Havalimanında bulunan yavru gorilin ismi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2025 12:02

Tarım ve Orman Bakanlığı, İstanbul Havalimanı'nda kutuda bulanarak koruma altına alınan yavru goril için en çok önerilen 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin' arasında anket başlattı. Anket sonucuna göre yavru gorilin ismi 'Zeytin' oldu.

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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık 2024'te Nijerya çıkışlı ve Bangkok varışlı kafes tipi bir yükü takibe aldı. Kutuda, nesli tükenmek üzere olan goril yavrusu ele geçirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli tarafından rehabilitasyon ve bakımı yapılan yavru gorilin sağlık durumunun iyiye gittiği ve gözlem altında tutulmaya devam edildiği belirtildi.

Bakanlık vatandaşlara sormuştu... Havalimanında bulunan yavru gorilin ismi belli oldu

İSMİ 'ZEYTİN' OLARA BELİRLENDİ

İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde muhafaza edilen goril yavrusu için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından isim önerileri alındı. En çok önerilen 4 isim; 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin', Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından oylamaya açıldı. Oylamaya 122 bin 493 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 15,6'sı 'Üzüm', yüzde 26'sı 'Misket', yüzde 27,8'i 'Kömür', yüzde 30,6'sı ise 'Zeytin' ismini önerdi. Oylama sonucu yavru gorilin ismi 'Zeytin' olarak belirlendi. 

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Bakanlık vatandaşlara sormuştu... Havalimanında bulunan yavru gorilin ismi belli oldu

Bakanlık vatandaşlara sormuştu... Havalimanında bulunan yavru gorilin ismi belli oldu

 

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#Goril#Havalimanı#Goril'e İsim

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