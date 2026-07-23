Bakanlık sosyal medyada paylaşılan şiddet görüntülerinden sonra harekete geçti… Soruşturma başlatıldı

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Ankara’da yaşayan D.D., sanal medya paylaşımı ile eşinden şiddet gördüğünü öne sürdü. Şiddet görüntülerini paylaşan D.D., “Ankara’da yaşıyorum ve fiziksel şiddet mağduruyum. Bu süreçte yaşadığım darp nedeniyle hem fiziksel hem de psikolojik olarak zor günler geçiriyorum. Hukuki haklarımı sonuna kadar aramak ve adaletin yerini bulmasını sağlamak istiyorum” dedi.

‘MAĞDUR KADINA PSİKOSOSYAL DESTEK SUNULACAK’

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “Ankara’da yaşayan bir kadının eşi tarafından şiddete maruz kaldığına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntüler hakkında aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından il müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde ivedilikle harekete geçmiştir. Emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından uzman ekiplerimiz tarafından mağdur kadına psikososyal destek, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak; ihtiyaç duyduğu tüm sosyal hizmet mekanizmaları gecikmeksizin devreye alınacaktır. ‘Şiddete Sıfır Tolerans’ ilkemiz doğrultusunda, kadına yönelik şiddetin hiçbir şekilde cezasız kalmaması için Bakanlığımız hukuki süreci titizlikle takip edecek, açılacak davaya müdahil olarak failin hak ettiği cezayı alması için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Kadına yönelik şiddet insanlık suçudur. Hiçbir gerekçe şiddeti meşrulaştıramaz. Kadınların can güvenliğini tehdit eden her türlü şiddet eylemine karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz” denildi.