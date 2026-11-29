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Bu kapsamda, 30 binin üzerinde taşkın haritası ve tahliye planı hazırlandı. Bakanlıktan konuyla ilgili edinilen bilgi şöyle: “Türkiye’de 25 havzada taşkın yönetim planı tamamlanırken, bu planlar 6 yılda bir güncellenecek. 3 havzada (Yeşilırmak, Antalya ve Susurluk) güncelleme çalışmaları tamamlanırken; Sakarya, Büyük Menderes, Akarçay, Batı Akdeniz ve Burdur Havzalarında taşkın yönetim planlarının güncellenme çalışmaları sürdürülüyor. Taşkın yönetim planları çalışmalarında taşkın riski taşıyan yerlerde suyun yayılımını ve derinliğini gösteren taşkın tehlike haritaları, taşkın esnasında vatandaşın güvenli bir şekilde tahliye edilmesini sağlamak üzere taşkın tahliye haritaları hazırlandı.”