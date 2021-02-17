Bakanlık şehir şehir açıkladı: Karadeniz'in 5 ili ilk 5'te

Sağlık Bakanlığı, bundan böyle illerdeki yüz bin kişideki haftalık vaka sayısı ortalamasını açıklama kararı aldı. İlk hafta olarak da 8-14 Şubat tarihleri seçildi. Bu hafta Karadeniz illeri Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun listede ilk 5’e girdi. Yüz bin kişide, Trabzon’da haftalık vaka ortalaması 228, Rize’de 202, Ordu’da 194, Giresun’da 184, Samsun’da 171, Osmaniye’de 139, Tokat’da 118, Karaman’da 103, Adıyaman’da 100, Konya ve Mersin’de 91, Ardahan’da 65, Hatay’da 63, İstanbul ve Adana’da 60, İzmir’de 44, Ankara 36, Ağrı’da 27, Hakkâri’de 10, Şırnak’ta 8 oldu.

EN ÇOK VAKA İSTANBUL’DA

Bu rakamlara göre hesaplandığında, 8-14 Şubat haftasında yaklaşık olarak, İstanbul’da 9 bin 250, Samsun’da 2 bin 230, Konya’da 2 bin, Adana’da 1980, İzmir’de, 1900, Trabzon’da 1830, Mersin’de 1640, Ordu’da bin 500, Adana’da 1320, Hatay’da 1010, Giresun’da 830, Rize’de 710, Osmaniye’de 700, Adıyaman’da 630, Karaman’da 258, Ağrı’da 143, Tokat’da 108, Ardahan’da 65, Şırnak’da 42, Hakkâri’de ise 28 vaka görüldü.

ORTAK KRİTER BELİRLENECEK

Edinilen bilgiye göre, artık İl Hıfzıssıhha Kurulları, tedbir kararlarını bu rakamlara göre alacak. Örneğin “Bir ilde yüz yüze eğitime geçilmeli mi, restoranlar açılmalı mı, sokağa çıkma yasağı kaldırılmalı, hangi yaş grupları ne zamanlar serbest olmalı, ilçelerde karantinalar nasıl olmalı” gibi tüm soruların yanıtları rakamlardaki artışa ya da azalışa göre verilecek. Sağlık Bakanlığı da bu konuda ortak bir kriter belirleyecek.

NEDENİ CENAZE VE TAZİYELER...

Listede 5 ilinin ilk 5 sırada yer aldığı Karadeniz’de filyasyon ekipleri, son günlerde koronavirüsün en fazla cenaze namazları, taziye ve ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Yetkililer, bu illerde, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulunmaya başladı. (DHA)