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Bakanlık: Refakatsiz konumda çocuğa rastlanılmadı

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#Deprem#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Çocuk
Bakanlık: Refakatsiz konumda çocuğa rastlanılmadı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 18, 2023 14:29

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca 'depremzede çocuklar cemaatlere verildi' iddiası üzerine belirlenen adreste yapılan incelemede, hanede kalan refakatsiz konumda çocuğa rastlanılmadığı açıklandı.

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Bakanlıktan, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan 'depremzede çocuklar cemaatlere verildi iddiası' başlıklı haber ve paylaşımlarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Haberde bahsi geçen konu ile ilgili olarak 10.02.2023 tarihinde belirtilen adrese kolluk ve Beykoz Sosyal Hizmetler Merkezi ekiplerimizle hane ziyareti gerçekleştirilmiştir. Yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanılmamış olup hanede kalanların Suriye’deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocuklarının olduğu, çocuklar açısından herhangi bir ihmal ve istismar bulgusunun bulunmadığı tespit edilmiştir. Hane ziyareti sonrasında ailelere Bakanlığımız hizmetleri ve bu hizmetlere ihtiyaç duymaları halinde temas kurabilecekleri iletişim kanalları ile ilgili gerekli bilgilendirme de yapılmıştır" denildi.

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#Deprem#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Çocuk

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