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Bakanlık psikolojik destek verdi: ‘Oğluyla sevgi bağı kuruldu’

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#Nazlı Hamarat#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Psikolojik Destek
Bakanlık psikolojik destek verdi: ‘Oğluyla sevgi bağı kuruldu’
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2022 07:00

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, oğluna yönelik aşağılayıcı davranışının ardından Nazlı Hamarat’a psikolojik rehberlik yardımı yapıldığını, bu sayede çocukla arasında sevgi bağının kurulduğunu açıkladı...

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nazlı Hamarat’ın 2021 yılında gece geç saatte bir lokantada, küçük çocuğunun eline alkol bardağı vererek çektiği görüntülerin sosyal medyada yer aldığı anımsatıldı. Bu olayın ardından anne ile görüşüldüğü ve küçük çocuk için uygun sosyal hizmet modelinin planlandığı belirtildi. İstanbul 13. Aile Mahkemesi tarafından verilen ‘danışmanlık tedbir kararı’ gereğince aileye yönelik sosyal hizmet çalışmasına başlandığının da aktarıldığı açıklamada şöyle denildi:

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

“Mevcut durumda, tedbir kapsamında görüşmeler belirli periyotlarla devam etmektedir. Anne N.H.’nin, oğlu İ.N.’ye yönelik kaydettiği sosyal medya görüntüleri sonrası çocuğun psikososyal durumunu etkileyecek davranışlar konusunda anneye rehberlik edilmiştir. Danışmanlık tedbiri kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda, anne ile çocuk için belirli bir gündelik rutin oluşturulmuş, süreç içerisinde çocuğun gelişimsel özelliklerinde iyileşme yaşandığı gözlemlenmiş, yönlendirmeler neticesinde annenin çocuğu anaokuluna kaydettirdiği, bilinçli ebeveynlik motivasyonunun yükseldiği, çocukla arasında sevgi bağı kurulduğu tespit edilmiştir. Aileye yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir.”

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#Nazlı Hamarat#Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı#Psikolojik Destek

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