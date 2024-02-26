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Bakanlık harekete geçti: Şehidin ailesinin evi yeniden inşa ediliyor

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#Yasin Karaca#Şehit#Tokat
Bakanlık harekete geçti: Şehidin ailesinin evi yeniden inşa ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2024 14:51

Irak'ın kuzeyinde teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca'nın Tokat'taki baba evinin yeniden inşası için yıkım çalışması başlatıldı.

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Irak'ın kuzeyinde 23 Aralık 2023'te bölücü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Karaca'nın Tokat’taki babaevinin fiziki durumuna yönelik haberlerin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü şehidin babaevinin yeniden inşa edilmesine yönelik çalışma başlattı. Şehit Yasin Karaca'nın babaevi, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden inşa edilmek üzere boşaltıldı ve yıkım işlemleri başlatıldı.

Bakanlık harekete geçti: Şehidin ailesinin evi yeniden inşa ediliyor

DEVLETİMİZ VAR OLSUN

Ormandibi köyü Muhtarı Ercan Çört, ''Şu anda şehidimiz Yasin Karaca'nın evi Aile ve Sosyal Bakanlığımız tarafından yapılıyor. Evimizde yıkım işlemleri başladı. En kısa zamanda evimiz yapılarak ailemize teslim edilecek. Sayın Valimize ve Almus Kaymakamımıza da teşekkür ederiz. Devletimiz milletimiz var olsun'' diye konuştu.

 

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#Yasin Karaca#Şehit#Tokat

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