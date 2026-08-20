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Bakanlık harekete geçti… İstanbul'da "muhtaç anne ile oğlunu" kurum bakımına aldı

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler#İstanbul#Muhtaç Aile
Bakanlık harekete geçti… İstanbulda muhtaç anne ile oğlunu kurum bakımına aldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 20, 2026 19:53

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da "muhtaç anne ile oğlunu" kurum bakımına aldı.

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Bakanlıktan, bazı basın yayın organlarında "Aynı evde iki ayrı yardım çığlığı: Bakıma muhtaç anne ve oğlu yardım bekliyor" şeklinde yer alan haberlere ilişkin açıklama yapıldı.

Haberlere konu olan anne ve oğlu ile ilgili İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin hızla harekete geçerek hanede incelemelerde bulunduğu belirtilen açıklamada, "Yapılan inceleme neticesinde anne ve oğlunun kurum bakımına alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Anne ve oğluna yönelik bakım ve destek süreci Bakanlığımız tarafından titizlikle takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

 

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#Aile Ve Sosyal Hizmetler#İstanbul#Muhtaç Aile

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