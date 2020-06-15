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Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ /DHA
Haber Giriş: 15.06.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Son dakika... Bakanlık harekete geçti! Haliç'te önemli gelişme...

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Son dakika... Bakanlık harekete geçti! Haliç'te önemli gelişme...
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ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı İstanbul İl Çevre Müdürlüğü'nden ekipler incelemek üzere Haliç'ten su numunesi aldı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bakanlık olarak tertemiz bıraktığımız Haliç'i gelecek nesillere yine tertemiz bir şekilde götürmek, teslim etmek istiyoruz. Bakanlık olarak bu konuda her türlü iş birliğine hazırız. Belediyemizin gücünün yetmediği yerde de her türlü yardımı yaparak Haliç'i temiz tutmak durumundayız" demişti.

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