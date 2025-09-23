Bakanlık duyurdu: Yahşihan Belediye Başkanı Sungur görevden uzaklaştırıldı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kırıkkale İli Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur, hakkında "İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Kırıkkale 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 22.09.2025 tarih ve 2025/204 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır.