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Haber Giriş: 01.11.2020 - 18:22 | Son Güncelleme:

Bakanlık duyurdu... Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek

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Bakanlık duyurdu... Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Hasar görmüş binaların tüm operatör kullanıcıları; internet, sabit telefon aboneliklerini dondurma, fatura erteleme, cezasız iptal seçeneklerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecekler." açıklamasını yaptı.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"İzmir'de meydana gelen deprem sonrası, vatandaşlarımızı mağdur etmiyoruz.

Hasar görmüş binaların tüm operatör kullanıcıları; internet, sabit telefon aboneliklerini dondurma, fatura erteleme, cezasız iptal seçeneklerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecekler."

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