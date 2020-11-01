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Bakanlık duyurdu... Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Hasar görmüş binaların tüm operatör kullanıcıları; internet, sabit telefon aboneliklerini dondurma, fatura erteleme, cezasız iptal seçeneklerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecekler." açıklamasını yaptı.
Bakanlığın açıklaması şöyle:
"İzmir'de meydana gelen deprem sonrası, vatandaşlarımızı mağdur etmiyoruz.
Hasar görmüş binaların tüm operatör kullanıcıları; internet, sabit telefon aboneliklerini dondurma, fatura erteleme, cezasız iptal seçeneklerini ücretsiz olarak gerçekleştirebilecekler."
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