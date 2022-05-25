Bakanlık duyurdu: Toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde;
- Toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi
- 1500 kg amonyum nitrat
- 6 adet EYP düzeneği
- 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği
- 1 adet havan mühimmatı
- 2 adet el bombası
- 2 adet TS 50 mayın
- 6 adet RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği
- 5 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü
- 1 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü
- 10 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü
- 3200 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet akü
- 1 adet güneş paneli
- 2000 metre elektrik kablosu
- 20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.