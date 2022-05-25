Bakanlık duyurdu: Toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde;

- Toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi

- 1500 kg amonyum nitrat

- 6 adet EYP düzeneği

- 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği

- 1 adet havan mühimmatı

- 2 adet el bombası

- 2 adet TS 50 mayın

- 6 adet RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği

- 5 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü

- 1 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü

- 10 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü

- 3200 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet akü

- 1 adet güneş paneli

- 2000 metre elektrik kablosu

- 20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.