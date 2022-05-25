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Bakanlık duyurdu: Toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

#Eren Abluka-7#İçişleri Bakanlığı#Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı
Bakanlık duyurdu: Toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

İçişleri Bakanlığı Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde; 1 terörist cesedi ve çeşitli mühimmat bulunduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Eren Abluka-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde;

- Toprağa gömülü olarak 1 terörist cesedi
- 1500 kg amonyum nitrat
- 6 adet EYP düzeneği
- 2 adet AK-47 Kalaşnikov piyade tüfeği
- 1 adet havan mühimmatı
- 2 adet el bombası
- 2 adet TS 50 mayın
- 6 adet RPG-7B harp başlığı ve sevk fişeği
- 5 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü
- 1 adet Dranagonov kanas keskin nişancı tüfeği dipçiği ve dürbünü
- 10 adet AK-47 piyade tüfeği kütüklüğü
- 3200 adet çeşitli çaplarda fişek, 1 adet akü
- 1 adet güneş paneli
- 2000 metre elektrik kablosu
- 20 adet pil ile çok sayıda sağlık ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Bakanlık duyurdu: Toprağa gömülü terörist cesedi bulundu

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#Eren Abluka-7#İçişleri Bakanlığı#Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığı

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