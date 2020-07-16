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DHA
Haber Giriş: 16.07.2020 - 01:38,Son Güncelleme:

Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu: Teröristlerle çatışmada 4 polis yaralandı

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Son dakika haberi: Bakanlık duyurdu: Teröristlerle çatışmada 4 polis yaralandı
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İçişleri Bakanlığınca, Siirt-Pervari ilçesi Doğan Köyü bölgesinde yürütülen terör operasyonlarında 2'si ağır 4 Polis Özel Harekat personelinin yaralandığı bildirildi.

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Siirt İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen" Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan 2020-23 Operasyonu" kapsamında, 15 Temmuz'da Değirmentaşı Tepe bölgesinde teröristlerle sıcak çatışma gerçekleşti. Çatışmada, 2'si ağır olmak üzere 4 Polis Özel Harekat personeli yaralandı.

Yaralı polisler helikopter ile bölgeden alınarak Şırnak Askeri Hastanesi'ne sevk edildi.

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