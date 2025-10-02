Bakanlık duyurdu... Şeker pancarı alım fiyatı belli oldu

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (TÜRKŞEKER) 2025-2026 üretim yılı pancar alım fiyatının güncellendiğini duyurdu. Bakanlık, şeker üretiminin hammaddesi olan şeker pancarının 2025-2026 üretim yılı alım fiyatının, ton başına kota tamamlama primi dahil 2 bin 975 liradan 3 bin 100 liraya yükseltildiğini açıkladı.

"ŞEKER PANCARI ALIM FİYATI TON BAŞINA 3 BİN 100 LİRA OLACAKTIR"

Açıklamada, "TÜRKŞEKER 2025-2026 üretim yılı şeker pancarı alım fiyatı güncellendi. Bu kapsamda, kota tamamlama primi ile birlikte şeker pancarı alım fiyatı ton başına 3 bin 100 lira olacaktır. Yeni fiyatın üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.