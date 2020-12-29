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DHA
Haber Giriş: 29.12.2020 - 21:25 | Son Güncelleme:

Bakanlık duyurdu: Sayı 243'e yükseldi

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Bakanlık duyurdu: Sayı 243'e yükseldi
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK’dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İkna çalışması sonucu, 2 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" denildi.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2012 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttüklerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Böylelikle; 2020 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 243'e yükseldi" ifadesine yer verildi.

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