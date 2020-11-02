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AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 21:03 | Son Güncelleme:

Bakanlık duyurdu: Sayı 189'a yükseldi

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Bakanlık duyurdu: Sayı 189'a yükseldi
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İçişleri Bakanlığı, yılbaşından beri ikna yoluyla teslim olan PKK/KCK terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla teslim olan terör örgütü mensubu sayısının 189'a yükseldiği kaydedildi.

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