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Bakanlık duyurdu: PKK'dan kaçan 4 örgüt üyesi teslim oldu

#PKK#İkna#Örgüt
Bakanlık duyurdu: PKKdan kaçan 4 örgüt üyesi teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'ndan şu açıklama yapıldı:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 4 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 2013 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; bugün teslim olan 4 örgüt mensubuyla birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren ise teslim olan  örgüt mensubu sayısı 47'ye yükseldi.

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#PKK#İkna#Örgüt

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