Bakanlık duyurdu… Petrol yüklü tanker, Marmara Adası açıklarında sürüklendi

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Rusya’dan Çin’e seyir hâlinde olan, 243 metre boyunda ve 96 bin 544 ton ham petrol yüklü Rusya bayraklı Pioner 1 isimli tanker, Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenerek yardım talebinde bulunmuştur. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimizin koordinesinde Nene Hatun Acil Müdahale Gemimiz ve Kurtarma-16 Römorkörümüz ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Nene Hatun, saat 22.30’da tankeri yedekleyerek emniyete almış olup Pioner 1, Şevketiye Demir Sahası’na çekilerek emniyetli şekilde demirletilecektir” denildi.