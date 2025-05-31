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Bakanlık duyurdu, o yer 'ava kapalı bölge' ilan edildi

Güncelleme Tarihi:

#Eber Gölü#Afyonkarahisar#Ava Kapalı Bölge
Bakanlık duyurdu, o yer ava kapalı bölge ilan edildi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 10:56

Afyonkarahisar sınırları içinde bulunan Eber Gölü ve çevresi, 2025-2026 sezonunda 'ava kapalı bölge' ilan edildi.

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Afyonkarahisar'ın Çay, Bolvadin ve Sultandağı ilçeleri sınırındaki Türkiye'nin 12'nci gölü olan Eber Gölü ve çevresi, Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararıyla 2025-2026 sezonunda 'ava kapalı bölge' ilan edildi.

HAPİS VE PARA CEZASI UYGULANACAK

Afyonkarahisar'ın doğal zenginliklerinden Eber Gölü'nde kuraklık ve biyolojik çeşitliliğin korunması amacıyla çalışmalar devam etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nca Eber Gölü'nde her yıl yaklaşık 22 milyon metreküp kullanılan kaçak suyun engellenmesi için jandarma timleri görevlendirdi. Yasaklara uymayanlara hapis ve para cezası uygulanacağı belirtildi. Türkiye'nin 12'nci gölü olan Eber Gölü ve çevresi, Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez Av Komisyonu kararıyla 2025-2026 sezonunda 'ava kapalı bölge' ilan edildi.

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#Eber Gölü#Afyonkarahisar#Ava Kapalı Bölge

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