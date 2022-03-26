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Bakanlık duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar Karadeniz kıyısında balık avı yasaklandı

#Karadeniz#Balık Tutma#Mayın
Bakanlık duyurdu: İkinci bir duyuruya kadar Karadeniz kıyısında balık avı yasaklandı

Bugün İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde mayın paniği yaşandı. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alındı ve etkisiz hale getirildi. Yaşanan paniğin ardından ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan sınırı ile Kandıra Kefken arasında, gün batımından gün doğumuna kadar ticari ve amatör balık tutmak yasaklandı.

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İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde yaşanan mayın paniğinin ardından Karadeniz kıyısında balık tutmak yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, "Görülen lüzum üzerine balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için Bulgaristan sınırı ile Kocaeli ili Kefken bölgesi arasındaki denizel alanda, gün batımından gün doğumuna kadar her türlü ticari ve amatör su ürünleri avcılığı, bu günden itibaren ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur" denildi.

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Balıkçılarımız ve halkımızın can ve mal güvenliği için bugünden itibaren (26 Mart 2022) ikinci bir duyuruya kadar, Bulgaristan-Kefken arasındaki Karadeniz sularında, gün batımından gün doğumu süresince, küçük teknelerle yapılan olta avcılığı da dahil olmak üzere her türlü balık avcılığı durdurulmuştur." denildi.

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#Karadeniz#Balık Tutma#Mayın

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