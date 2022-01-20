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İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Evlat nöbeti'nde 34. buluşma

#Evlat Nöbeti#PKK#İçişleri Bakanlığı
İçişleri Bakanlığı duyurdu Evlat nöbetinde 34. buluşma

İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun ailesi, 870 gündür Diyarbakır’da devam eden 'evlat nöbeti'ndeki aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 5’e yükselirken, 'evlat nöbeti'nde 34’üncü buluşma gerçekleşmiş olacak.

BAKAN SOYLU: YILIN İLK GÜZEL HABERİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Soylu, “Diyarbakır’da 870 gündür devam eden Evlat Nöbeti'nde, bu yılın ilk güzel haberi: Evlat Nöbetinde 34. buluşma Diyarbakır Aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek. Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çökertecek” ifadelerine yer verdi.

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#Evlat Nöbeti#PKK#İçişleri Bakanlığı

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