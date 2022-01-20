İçişleri Bakanlığı duyurdu! 'Evlat nöbeti'nde 34. buluşma

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensubunun ailesi, 870 gündür Diyarbakır’da devam eden 'evlat nöbeti'ndeki aileler arasında bulunuyor. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 5’e yükselirken, 'evlat nöbeti'nde 34’üncü buluşma gerçekleşmiş olacak.
BAKAN SOYLU: YILIN İLK GÜZEL HABERİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, PKK terör örgütünden kaçan 1 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Soylu, “Diyarbakır’da 870 gündür devam eden Evlat Nöbeti'nde, bu yılın ilk güzel haberi: Evlat Nöbetinde 34. buluşma Diyarbakır Aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de, evladına kavuşuyor. İnşallah devamı gelecek. Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini çökertecek” ifadelerine yer verdi.
Diyarbakır’da 870 gündür devam eden Evlat Nöbeti'nde, bu yılın ilk güzel haberi:— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 20, 2022
Evlat Nöbetinde 34. buluşma
Diyarbakır Aileleri arasındaki Yıldırım ailesi de, evladına kavuşuyor.
İnşallah devamı gelecek👍
Annelerin cesareti ve kararlılığı, tüm terör örgütlerini
ÇÖ-KER-TE-CEK❗️