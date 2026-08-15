Bakanlık duyurdu: Bakü’de yakalandı, Türkiye’ye getirildi... Bakan Çiftçi'den açıklama

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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Azerbaycan Polisi iş birliğinde uluslararası boyutta operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yürütülen çalışmalarda iş yeri kurşunlama ve iş insanlarından tehditle para istemek suretiyle yağmaya teşebbüs etme olaylarına karışan, bu suçlardan halen cezaevinde tutuklu bulunan yeni nesil suç örgütü üyeleriyle irtibatlı Ö.A.K.’nin izine ulaşıldığı belirtildi.

Ö.A.K.’nin hakkında “kasten adam öldürme, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak ile iki ayrı ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma” suçlarından yakalama kararı bulunduğu kaydedildi.

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Şüphelinin Bakü’de yakalanarak Türkiye’ye getirildiği bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, “Organize suç örgütleri ve şehir eşkıyalarıyla mücadelemizi, sınırlarımızda da sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüyoruz” denildi.

Açıklamada, operasyonda görev alan polisler, KOM Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü tebrik edilirken Azerbaycan Polisine teşekkür edildi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, “Milletimizin huzuruna kastedenlere dünyanın hiçbir yerinde güvenli liman yoktur” ifadelerini kullandı.

Çiftçi, açıklamasında şunları kaydetti:

“İster ülkemizin içinde isterse dünyanın bir ucunda olsun; organize suç çetelerine, sokak eşkıyalarına ve yavrularımızın geleceğini karartan zehir tacirlerine asla geçit vermeyeceğiz.

Milletimizin huzuruna kasteden kanun tanımaz suç şebekesi üyelerini, saklandıkları inlerinden çıkarıp mutlaka adalete teslim edeceğiz.

Son olarak Azerbaycan’da kıskıvrak yakalanarak Türk adaletine teslim edilen çapulcu, bu sarsılmaz irademizin en net göstergesidir.”

Çiftçi, operasyonun gerçekleşmesinde katkı sağlayan emniyet mensupları, Adalet Bakanlığı ve Azerbaycan’a teşekkür ederek, “Türkiye'nin huzuru için durmadan, yorulmadan, taviz vermeden mücadeleye devam” dedi.