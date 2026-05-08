Bakanlık duyurdu: Bakımevinde engelli bireye şiddet uygulayan personelin iş akdi feshedildi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2026 00:35

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, İstanbul'da bir bakımevindeki görüntülere konu olan kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatıldığı belirtilerek, "İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

Bakanlıktan, bazı sosyal mecralarda yer alan, İstanbul'da bir özel bakımevindeki görüntülere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 27 Nisan'da meydana gelen olayın Bakanlığa intikal etmesiyle birlikte ivedilikle teftiş başlatıldığı, olayın ise İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde meydana geldiği bildirildi.

Görüntülerde yer alan kişinin kimlik tespitlerinin yapıldığı aktarılan açıklamada, ilgili personelin iş akdinin derhal feshedildiği ve hakkında adli süreç başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Olaydan etkilenen engelli bireyin hastaneye sevki sağlanmış, gerekli tıbbi müdahalesi gerçekleştirilmiş olup tedavi ve takip süreci titizlikle sürdürülmektedir. Bakanlığımız tarafından söz konusu kuruluşa yönelik teftiş süreci başlatılmıştır. İncelemeler tüm yönleriyle devam etmekte olup, engelli bireylerimize yönelik her türlü kötü muameleye karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edilmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

