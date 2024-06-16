×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Bakanlık duyurdu... Ayvalık sahillerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Güncelleme Tarihi:

#Ayvalık#Kaçak Yapı#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Bakanlık duyurdu... Ayvalık sahillerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2024 19:44

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, vatandaşın sahillere erişiminin önündeki engelleri kaldırmak için başlatılan 'Denizler Halkındır Projesi' kapsamında Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kaçak yapıların yıkımına başlandığını açıkladı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakan Mehmet Özhaseki'nin başlattığı 'Denizler Halkındır Projesi' kapsamında, vatandaşların sahillere erişimini engelleyen kaçak yapıların yıkımı tüm hızıyla sürüyor.

Bakanlık duyurdu... Ayvalık sahillerindeki kaçak yapıların yıkımına başlandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, Kıyı Kanunu kapsamında izinsiz kullanım ve yapılaşmalar ile ilgili denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda turizmin önemli merkezlerinden biri olan Ayvalık’ta ilk yıkım ve tahliye işlemleri başladı. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde vatandaşlardan gelen şikayetlerin ardından bir işletmenin mevzuata aykırı bir şekilde tonoz sistemi, çit, parmaklık ve tel örgü yaptırdığı tespit edildi. Bu kapsamda alandaki izinsiz yapının yıkımı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı denetiminde, Ayvalık Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Ayvalık Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'nin doğal güzelliklerinden olan kıyı ve denizlere vatandaşların erişimini engelleyen tüm unsurların yıkımı Kurban Bayramı sonrasında da devam edecek" ifadelerine yer verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayvalık#Kaçak Yapı#Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı

BAKMADAN GEÇME!