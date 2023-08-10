Bakanlık duyurdu! Arılara verdiği zararla gündeme gelen 2 pestisitin kullanımı sonlandırılacak

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Tarım ve Orman Bakanlığı, arılara verdiği zararla sıkça gündeme gelen iki aktif Bitki Koruma Ürünü, Imidacloprid ve Thiamethoxam’ın kullanımını sonlandırma kararı aldı. Bununla birlikte, daha önce kısıtlama kararı alınan 4 aktif maddenin de kullanımı 1 Ağustos itibariyle tamamen sonlandırıldı. Böylece son yasaklamalarla birlikte 2009 yılından bugüne kadar yasaklı aktif madde sayısı 223 oldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“AB ülkeleri ve dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak insan sağlığı açısından riskli olduğu belirlenmiş olan veya çevre sağlığı, gıda güvenirliği, hayvan sağlığı ve hedef dışı organizmaları tehdit eden pestisitlerin yasaklanması veya kısıtlanması kararı verilen BKÜ hakkında ülkemizde de yasaklama veya kısıtlama kararları uygulanmaktadır. Bu kararlar alınırken aynı zamanda bitki hastalık ve zararlıları ile doğru bir şekilde mücadele edilmesi, BKÜ’nin alternatiflerinin olup olmadığı gibi kriterler de göz önünde bulundurulmaktadır. Bu bakış açısıyla 2009 yılından bugüne kadar 217 aktif maddeye ait Bitki Koruma Ürünleri BKÜ’nin kullanımı sonlandırılmıştır. Bakanlığımızca yapılan değerlendirme sonucunda daha önce kısıtlama kararı alınan 6 aktif maddeye ait BKÜ’nin kullanımı sonlandırılmıştır. Son yasaklamalarla birlikte yasaklı aktif madde sayısı 223 olmuştur. Özellikle bu aktif maddelerden ikisinin 'Neonicotinoid' grubunda olması, Imidacloprid ve Thiamethoxam, ülkemiz arıcılığının korunması için ayrıca önem arz etmektedir. Ülkemiz tohumculuğunun ve bitkisel üretiminin de sekteye uğramaması, bu aktif maddelerin piyasada bulunan miktarının kontrollü bir şekilde tüketimi, yerine alternatiflerinin ikame edilmesi dikkate alınarak 31.12.2024 tarihi itibariyle kullanımı tamamen sonlandırılacaktır. Diğer dört aktif madde, Desmedipham, Linuron, Dimethioate ve Ethoprophos’ye ait BKÜ ise 1 Ağustos tarihi itibariyle kullanımı tamamen sonlandırılmıştır.”