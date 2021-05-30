Bakanlık duyurdu: Ağrı'dan acı haber! 1 askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Ağrı- Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.

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