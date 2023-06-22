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Bakanlık duyurdu: Açık alanda toplu kurban kesimine 293 bin lira ceza

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#Kurban Bayramı#Kurban#Bayram
Bakanlık duyurdu: Açık alanda toplu kurban kesimine 293 bin lira ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2023 14:20

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde açık alanda kurban kesecekler için uyarıda bulundu. Bakanlık, yaptığı açıklamada "Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 TL idari para cezası verilecek." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, açık alanda kurban kesecek vatandaşları uyardı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde bu tür faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara, Çevre Kanunu'nun 20’nci maddesi gereğince 3 bin 36 TL idari para cezası uygulayacak. Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa bırakan tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 TL, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 7 bin 283 TL idari para cezası verilecek." denildi.

 

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#Kurban Bayramı#Kurban#Bayram

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