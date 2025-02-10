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Bakanlık duyurdu: 81 ilde 'Halk Sağlığı Acil Müdahale' ekibi kurulacak

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#Sağlık Bakanlığı#Afet#Acil Müdahale
Bakanlık duyurdu: 81 ilde Halk Sağlığı Acil Müdahale ekibi kurulacak
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 15:03

Sağlık Bakanlığı, afet, yangın, sel, deprem ve salgın hastalıklar gibi durumlara karşı sağlık hizmet sunumunun kapasitesi ve erişilebilirliğinin artırılması amacıyla 81 ilde 'Halk Sağlığı Acil Müdahale' ekibi kurulacağını duyurdu.

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Afet, yangın, sel, deprem, salgın hastalıklar başta olmak üzere ani gelişen halk sağlığı durumlarında birinci basamak sağlık hizmet sunumunun kapasitesini, erişilebilirliğini, etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilimizde Halk Sağlığı Acil Müdahale ekipleri kurulacaktır. Halk sağlığı uzmanı, epidemiyolog, saha epidemiyoloğu, uzman hekim, hekim, ebe, hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, psikolog, sosyal çalışmacı, bilgi işlem personeli, şoförden oluşacak Halk Sağlığı Acil Müdahale ekiplerinin, acil halk sağlığı durumlarında yurt içinde ve yurt dışında, bakanlığımız tarafından sunulan halk sağlığı hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanması ve olası halk sağlığı tehditlerine yönelik önlemlerin alınmasında görev yapması amaçlanmaktır" denildi.

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#Sağlık Bakanlığı#Afet#Acil Müdahale

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