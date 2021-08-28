4 terörist daha teslim oldu! 'PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek'

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 4 örgüt mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesi, ’Evlat Nöbeti’ndeki aileler arasında yer aldığı belirlendi. Teslim olan örgüt mensuplarının, 2013 ve 2015 yılları arasında örgüte katıldığı, son olarak Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.



Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 136’ya yükselirken, Evlat Nöbeti’nde 31inci buluşma gerçekleşecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Evlat Nöbeti'nde bir güzel haber daha: 31. buluşma gerçekleştiriliyor. Şırnak'ta, Evlat Nöbeti'ndeki aile evladına kavuşuyor... PKK ve tüm terör örgütlerini Anneler ÇÖ-KER-TE-CEK!"

Evlat Nöbeti'nde bir güzel haber daha:

31. buluşma gerçekleştiriliyor.

Şırnak'ta, Evlat Nöbeti'ndeki aile evladına kavuşuyor...



PKK ve tüm terör örgütlerini

Anneler ÇÖ-KER-TE-CEK! — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 28, 2021

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