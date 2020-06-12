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AA
Haber Giriş: 12.06.2020 - 23:59,Son Güncelleme:

Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlık duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, İl Jandarma Komutanlığınca söz konusu bölgede hava destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK mensubu silahlı 2 terörist etkisiz hale getirildi, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi de ele geçirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

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