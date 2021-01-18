Bakanlık damat çatlattı

Bakanlığın tanıtım çalışmalarını yürüttüğü web sayfası “goturkey”de “Türk Sokak Yemekleri”ne de bir sayfa açıldı. Listenin en başına ‘lezzet kahramanı’ tanımıyla simit yerleştirilirken, onu taze balık sandviçleri, kestane, tantuni, midye dolma, kumpir, tavuklu pilav, çiğ köfte, buzlu badem ve şalgam takip etti. Yazıda diğer popüler sokak yemekleri olarak da poğaça, mısır, döner, kokoreç, ıslak hamburger, lahmacun, börek ve kâğıt helvadan bahsedildi. Türkiye’nin gastronomi merkezi olmasına rağmen sokak yemeklerinin de çok lezzetli olduğu vurgulanan yazıda, “Türk halkı göçebe bir geçmişe sahiptir ve bu, sokak yemek kültürünün ülke genelinde son derece zengin ve popüler olmasının ana nedenlerinden biridir” denildi.



Sitede, “İşte iştahınızı tatmin edecek ağız sulandıran lezzetler vaat eden Türkiye’nin en güçlü ve en popüler sokak yemeği seçeneklerinden 10’u” denilerek “10 Kaçırılmaz Sokak Gıdası” başlığıyla sıralanan lezzetler şöyle anlatıldı:

1. Simit: Bu zengin çıtır simit, Türkiye’nin tercih edilen lezzetleri arasında tanınan bir kahramandır. Taze pişmiş olanlar başınızı döndürebilir. Tek başına veya peynir ve bir fincan çay ile yenebilir. Bütçe ve vegan dostu olduğu için de popüler.









2. Taze balık sandviçleri: Sıcak, ızgara balık, taze yeşillik ve soğan ile taze bir somunun çekici kokusu yoldan geçenleri davet ediyor. Çok uygun fiyatlı, besleyici, lezzetli ve tadı damağınızda kalıyor.









3. Kestane: Kışın başlangıcını müjdeleyen enfes bir sokak keyfi. Kış geldiğinde Türkiye’nin hemen her ilinde her köşede bir kestane satıcısı bulmak mümkün.









4. Tantuni: Mersin orijinli ama Türkiye’nin hemen her yerinde bu süper lezzeti atıştırmak mümkün. Kıyılmış etin maydanoz, domates, yeşil biber ve soğan ile eşsiz bir kombinasyonundan yapılır. Birçoğu ona şalgam ve turşu ile eşlik etmeyi sever.









5. Midye dolma: Karşı konulamaz bir yemek. Kendinizi bir tezgâhın yanında, elinizde midyeye bolca limon sıkarken bulursanız şaşırmayın. Başladıktan sonra duramayabilirsiniz. Pek çok yerli halkın tek seferde 100 kadar midye dolma yediği bilinmektedir.









6. Kumpir: Her çeşit patatesi sevenlerden misiniz? Öyleyse, sokaklarda satılan kumpirleri de kaçırmamalısınız. Tereyağı ekledikten sonra, daha fazla sos için birçok seçenekle karşı karşıya kalırsınız.









7. Tavuklu pilav: Tavuk ve pilav, klasik Türk mutfağının önemli unsurlarındandır. Sade pilavın üzerine haşlanmış tavuk parçaları konularak yapılır. Bu eşsiz ikiliye haşlanmış nohut da ekleniyor. Ayran ve turşu da harika bir şekilde eşlik ediyor.









8. Çiğ köfte: Türkiye sokaklarında unutulmaz bir ziyafet. Tek başına yenebileceği gibi taze yeşilliklerle birlikte ince lavaş ekmeğine sarılabilir. Bol limon ve nar ekşisi ekleyerek ayranla birlikte yenilebilir.









9. Buz üstünde taze badem: Özellikle aşırı sıcakta en iyi ve en ferahlatıcı sokak atıştırmalıklarından biri. Taze bademler kaynatılır veya sıcak suda haşlanır, ardından soyulur ve buzda servis edilir.









10. Şalgam: 15’inci yüzyılda Osmanlı mutfağında önem kazanmaya başlayan turşu, gelenekle iç içe geçmiş bir sokak yemeğidir. Şalgam, lezzetli ve cesur bir lezzet olup, küçük parçalar halinde doğranmış turşularla birlikte bardaklarda satılmaktadır.