Bakanlık COVID-19 raporunu açıkladı

Rapora göre, Türkiye’de ilk koronavirüs vakasının görüldüğü 11 Mart 2020’den itibaren laboratuvar tarafından onaylanmış toplam 362 bin 800 hasta Sağlık Bakanlığı’na bildirildi. Tüm hastaların yüzde 49’u kadın, yüzde 51’i erkek oldu. 19-25 Ekim tarihleri arasında 15 yaş altı 689 yeni COVID-19 hastası kayıtlara geçti, iki çocuk da hayatını kaybetti.

Rapora göre 18 Ekim itibariyle 22 bin 196 olan 15 yaş altı hasta sayısı 25 Ekim itibariyle 22 bin 885’e yükseldi. Son bir haftada yeni hasta sayısının en fazla olduğu yaş grubu ise 25-49 yaş oldu. Bu yaş grubunda bir önceki haftaya göre 7 bin 265 yeni hasta ile toplam hasta sayısı 179 bin 695’e yükseldi.

İKİ ÇOCUK DAHA YAŞAMINI YİTİRDİ

Koronavirüs nedeniyle vefat eden 9 bin 799 kişiden 6 bin 62’si (yüzde 62) erkek, 3 bin 737’si ise (yüzde 38) kadın oldu. Ölümlerin 7 bin 105’i (yüzde 73) 65 yaş ve üzeri kişilerde olmasına rağmen, hastaların sadece yüzde 11’i bu yaş grubunda. Bir haftalık dönemde Türkiye genelinde 15 yaş ve altı 2 çocuk daha yaşamını yitirdi. Koronavirüsten hayatını kaybeden çocuk sayısı 17’ye yükseldi.

İSTANBUL’DA BÜYÜK ARTIŞ

İstanbul’da 18 Ekim tarihi itibarıyla 3 bin 576 olan yeni hasta sayısı 19-25 Ekim tarihleri arasında 4 bin 924 olarak kayıtlara geçti. Son bir haftada İstanbul’da 63 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul’da hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 253’e yükseldi.