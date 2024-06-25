Bakanlık böyle itiraz etti... Bu beraat kararı kamu vicdanını yaralıyor 

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Eskişehir 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan Kılınç’ın sevgilisi Yılmaz Sazak (34), geçen yıl temmuz ayında ‘şüpheden sanık yararlanır’ ilkesiyle beraat etmişti. Mahkemenin kararına itiraz edilmişti. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2’nci Ceza Dairesi de itirazı reddetmişti. Kararın onanmasının ardından dava Yargıtay’a taşınmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da Sazak’ın beraat kararına itiraz etti. Bakanlık adına dilekçe veren Avukat İlter Duman, Sazak’ın çelişkili ifadeler verdiğini belirtip tehdit mesajlarına dikkat çekerek, “Maktulün düzenli bir hayatı ve bir de çocuğu bulunmaktadır. Dolayısıyla intihar etmesini gerektirecek bir durum ortada yoktur. Bu karar hem olacak benzer olaylardaki muhtemel sanıklara cesaret vermekte hem de kamu vicdanında derin yaralar açmaktadır” dedi.