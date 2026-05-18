Bakanlık adını kullanıyorlardı! 2.7 milyar liralık para trafiği tespit edildi: Onlarca mağdur var... Şebekeye operasyonda 118 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtıp sahte evrak ve sözleşmelerle 23 kişiyi yaklaşık 642 milyon 853 bin lira dolandırdıkları belirlenen şüphelilere yönelik Ankara merkezli 23 ilde düzenlenen operasyonda 118 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

MİLYARLARCA LİRALIK PARA AKIŞI

MASAK raporlarında şüphelilere ait şirketler üzerinden yaklaşık 2 milyar 764 milyon liralık para trafiği tespit edildi.