×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gıdada büyük oyun... Bakanlık tek tek ifşa etti, listeye 19 yeni ürün ekledi

Güncelleme Tarihi:

#Gıda Güvenliği#Taklit Ürünler#Sağlık Tehlikesi
Gıdada büyük oyun... Bakanlık tek tek ifşa etti, listeye 19 yeni ürün ekledi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2025 19:53

 TARIM ve Orman Bakanlığı, taklit- tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelledi. Listeye 19 yeni ürün daha eklendi.

Haberin Devamı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresi üzerinden açıklamaya devam ediyor. Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yaparak sağlığı tehlikeye düşüren firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

VATANDAŞIN SAĞLIĞI İLE BÖYLE OYNAMIŞLAR 

Listeye 3'ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 19 yeni ürün daha eklendi. Listede peynir, bal, baharat ve sucuk gibi ürünler yer aldı. Yapılan son testlerde, bazı markaların 'dana sucuk' ibaresiyle sattığı sucuklarda sakatat olduğu belirlendi. Peynir ürünlerinde de süt yerine nişasta kullanıldığı tespiti yapıldı. Bir baharat markasında ise yasaklanmış boya maddeleri olduğu belirlendi.

Haberin Devamı

İŞTE O MARKA VE ÜRÜNLERİ 

Gıdada büyük oyun... Bakanlık tek tek ifşa etti, listeye 19 yeni ürün ekledi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gıda Güvenliği#Taklit Ürünler#Sağlık Tehlikesi

BAKMADAN GEÇME!