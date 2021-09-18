Bakanlık açıkladı! PKK'nın hain bombalı planını istihbarat bozdu!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bayern Münih sahasında Bochumu 7 bitirdiBayern Münih sahasında Bochum'u 7 bitirdi#Bayern Münih
Bakanlık açıkladı PKKnın hain bombalı planını istihbarat bozduBakanlık açıkladı! PKK'nın hain bombalı planını istihbarat bozdu!#BOMBA
Çılgın Sayısal Lotoda dev ikramiye Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonlinedaÇılgın Sayısal Loto'da dev ikramiye! Çılgın Sayısal Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da#Çılgın Sayısal Loto
Beşiktaşta Sergen Yalçından Rosier ve Ghezzal açıklamasıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan Rosier ve Ghezzal açıklaması#Beşiktaş
Afganistandan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayollarına ait uçak Dohaya indiAfganistan'dan tahliyeler devam ediyor: 170 kişiyi taşıyan Katar Havayolları'na ait uçak Doha'ya indi#Afganistan
Drone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacakDrone pilotları Teknofest World Drone Cup’ta yarışacak#World Drone Cup
Gazzede ressamlar hapishaneden kaçan Filistinlileri resmettiGazze'de ressamlar hapishaneden kaçan Filistinlileri resmetti#Filistin
Demet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfaktada hüzünlü anlarDemet Akalın gözyaşlarını tutamadı...Gelinim Mutfakta'da hüzünlü anlar #Demet Akalın
Ordu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyorOrdu’da yurt ve ev bulamayan öğrenciler, otellerde misafir ediliyor#Ordu Öğrenci Yurdu
O dövmeyi asla görmeyeceksiniz demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi'O dövmeyi asla görmeyeceksiniz' demişti: Önce saç rengini sonra tarzını değiştirdi#Billie Eilish
HABERLERGündem Haberleri

Bakanlık açıkladı! PKK'nın hain bombalı planını istihbarat bozdu!

#BOMBA#Şüpheli Paket#İçişleri Bakanlığı
Bakanlık açıkladı PKKnın hain bombalı planını istihbarat bozdu

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Gaziantep’te Valilik binası arkasındaki parkta bulunan şüpheli paketin bomba imha ekiplerince patlatıldığı, paketin içinde el yapımı patlayıcı düzenek tespit edildiği belirtildi.

Haberin Devamı

DHA-Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü’nce, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün kentte güvenlik güçleri, kamu kurum ve kuruluşları ile halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik eylem arayışı içinde olduğuna dair bilgiler edinilmesi üzerine, il genelinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı belirtildi. Valilik binasının arkasındaki parkta el yapımı patlayıcı düzeneğin imha edildiği belirtilen açıklamada, "Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Şehitkamil ilçesi, Valilik binası arkasında bulunan 100’üncü Yıl Parkı içerisinde şüpheli paket görülmesi üzerine, bölgede gerekli tedbirler alındı. Bomba imha ekiplerince şüpheli paket, Jammer (Sinyal Bozucu) da kullanılarak kontrollü şekilde patlatıldı. İlk belirlemelere göre şüpheli paketin içerisinde el yapımı patlayıcı düzeneği olduğu tespit edildi" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BOMBA#Şüpheli Paket#İçişleri Bakanlığı