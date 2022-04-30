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Bakanlık açıkladı: Sayı 27'ye yükseldi

#İçişleri Bakanlığı#Terörist#Teslim Olma
Bakanlık açıkladı: Sayı 27ye yükseldi

İçişleri Bakanlığınca, PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı. Öte yandan ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısının ise 27’ye yükseldiği belirtildi.

 

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü PKKda çözülmenin devam ettiğine dikkat çekildi. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi. Açıklamada, "Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 27’ye yükseldi" denildi.

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#İçişleri Bakanlığı#Terörist#Teslim Olma

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