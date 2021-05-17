Bakanlık açıkladı! Sağlıklı aile tanımı

Bakanlığın, sağlıklı aile tanımında öne çıkan bölümler şöyle:

ÇABUK TOPARLAMALI

“Aile, toplumun temeli ve çekirdeğidir. Sağlıklı nesillerin yetiştirildiği bir ocak, sevgi, saygı, sadakat ve güven ortamının tesis edildiği bir müessese, karşılıklı hak ve ödevlere sahip bireylerin oluşturduğu bir kurumdur. Sağlıklı nesiller bu yuvada yetişir. Eşler için huzur, paylaşım çocuklar için terbiye, sevgi ve şefkat ocağı olan ailenin son derece önemli olduğu inkâr edilemeyecek bir gerçektir. Sağlıklı ailelerde üyeler, aile iletişiminden memnundur, çatışma azdır, gelişimsel değişikliklere kolay ve başarılı bir biçimde uyum sağlar, stresli olaylarla baş edebilirler. Bu ailelere ‘sağlıklı aile’, ‘iyi işlevsel aile’ veya ‘optimal aile’ denilir. Ancak ailelerin hiçbir zaman sorunla karşılaşmayacağını söylemek doğru olmaz. Bu aileler bir kriz karşısında çabucak kendilerini toparlayabilirler. Aile sisteminde çok az problem olur ve bütün normal şartlarda fonksiyonlarını yerine getirirler.

ARKADAŞ OLABİLMELİ

Sağlıklı aile üyeleri birbirleriyle açık, tamamlayıcı, uygun iletişim kurarlar. Aile üyeleri birbirine güvenir, dürüst ve içten yaklaşır. Ailedeki haklar, görevler bütün aile üyelerinin kabul edeceği biçimde dağıtılır. Aile üyeleri kendilerine saygılıdır ve olumlu benlik algıları vardır. Evlilik kararı vermiş çiftler, karşılıklı saygı ve sevgi duymalı. Arkadaş olabilmeli, birbirlerine bağlı olmalı, güven duymalı, sadık olmalı. Doğacak çocukların yetiştirilmesi konusunda ortak fikirlere sahip olmalı. Çatışma çözmeyi başarma ya da geliştirme becerisine sahip olmalı. Geleceğe dair ortak ideallere sahip olmalı. Birbirlerinin kişisel amaçlarını ve başarılarını desteklemeli. Dini-politik görüşlerinde ortaklık olmalı veya farklılık durumunda birbirlerinin görüşlerine saygı göstermeli. Birbirlerine duygusal ve fiziksel şiddet uygulamamalı.”

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