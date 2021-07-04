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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.07.2021 - 21:20 | Son Güncelleme:

Bakanlık açıkladı! Müzeler öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne ücretsiz

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Bakanlık açıkladı! Müzeler öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne ücretsiz

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstündekilerin ülke genelindeki müzeleri ücretsiz ziyaret edebileceklerini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm müzelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz, diğer vatandaşlar için ise yıllık ziyaret bedelinin Müzekart ile 60 lira olduğu ifade edildi.

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