Bakanlık açıkladı! Müzeler öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstüne ücretsiz

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, tüm müzelerin, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı öğretmenler ile 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için ücretsiz, diğer vatandaşlar için ise yıllık ziyaret bedelinin Müzekart ile 60 lira olduğu ifade edildi.

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