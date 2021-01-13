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Haber Giriş: 13.01.2021 - 09:59 | Son Güncelleme:

Bakanlık açıkladı: İkna edilen 2 terörist teslim oldu

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Bakanlık açıkladı: İkna edilen 2 terörist teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, PKK terör örgütünden kaçan 2 teröristin teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK/KCK terör örgütünden kaçan 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının terör örgütüne 2010 ile 2014 yıllarında katıldıkları, son olarak Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. Böylelikle 2021’de ikna yoluyla PKK/KCK terör örgütünden kaçarak ülkemize teslim olanların sayısı 3’e yükselmiş oldu.''

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