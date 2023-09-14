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Bakanlık açıkladı: İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu

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#Terörist#İçişleri Bakanlığı#PKK
Bakanlık açıkladı: İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 11:52

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelip, teslim oldu.

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İçişleri Bakanlığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu, PKK'dan kaçan 2 örgüt mensubu Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubu L.K.'nin 2016, H.B.'nin ise 2012'de PKK/KCK tarafından kırsal alana götürüldüğü belirlendi. Erzurum'a getirilerek emniyette alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edilen L.K. ve H.B, sorguarının ardından adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bakanlık açıkladı: İkna çalışmaları sonucu 2 terörist teslim oldu

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#Terörist#İçişleri Bakanlığı#PKK

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