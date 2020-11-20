Bakanlık açıkladı! İki PKK'lı terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan 2 örgüt mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğu belirtildi.



Teslim olan örgüt mensuplarından birinin 10 yıldır, diğerinin ise 3 yıldır örgütte bulunduğu ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Açıklamada, bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 206'ya ulaştığı kaydedildi.