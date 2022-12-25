Bakanlık açıkladı: İBB’de terör bağlantılı 668 kişi var

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “Terör suçlarının soruşturulması genel hükümlere göre Cumhuriyet savcılıkları tarafından yürütüldüğünden, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alım süreçlerinde sorumlulukları bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ile şirketlerinin yetkilileri hakkında düzenlenen 06-12-2022 tarihli tevdi raporu, Bakanlığımızca 09-12-2022 tarihinde gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan, mer-i mevzuata göre belediye çalışanlarının atanma şartlarını taşıyıp taşımadığını değerlendirme ve atama yetkisinin münhasıran belediye başkanlarına ait olduğu, atanma şartlarını taşımayanları atamaları halinde bundan hukuken sorumlu olacakları açıktır.”