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Bakanlık açıkladı: İBB’de terör bağlantılı 668 kişi var

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#İçişleri Bakanlığı#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Terör
Bakanlık açıkladı: İBB’de terör bağlantılı 668 kişi var
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2022 07:00

İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle (İBB) ilgili yürütülen soruşturmanın ihbar üzerine başlatıldığını, 8 kişilik teftiş heyetinin özel teftişinin ardından “terör örgütleriyle irtibatlı veya iltisaklı bin 668 kişi belirlendiğini” açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “Terör suçlarının soruşturulması genel hükümlere göre Cumhuriyet savcılıkları tarafından yürütüldüğünden, terör örgütleriyle irtibatlı ve iltisaklı kişilerin işe alım süreçlerinde sorumlulukları bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İSKİ, İETT ile şirketlerinin yetkilileri hakkında düzenlenen 06-12-2022 tarihli tevdi raporu, Bakanlığımızca 09-12-2022 tarihinde gereğinin takdir ve ifası için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na intikal ettirilmiştir. Diğer taraftan, mer-i mevzuata göre belediye çalışanlarının atanma şartlarını taşıyıp taşımadığını değerlendirme ve atama yetkisinin münhasıran belediye başkanlarına ait olduğu, atanma şartlarını taşımayanları atamaları halinde bundan hukuken sorumlu olacakları açıktır.”

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#İçişleri Bakanlığı#İstanbul Büyükşehir Belediyesi#Terör

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