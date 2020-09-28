MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriBakanlık açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
GeriGündem Bakanlık açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 28.09.2020 - 22:24 | Son Güncelleme:

Bakanlık açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bakanlık açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Abone Olgoogle-news

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yıldırım -11 Operasyonu kapsamında, Siirt‘te, 4 PKK’lı etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen iki ayrı operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle