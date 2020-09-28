Son Güncelleme:
Bakanlık açıkladı! 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yıldırım -11 Operasyonu kapsamında, Siirt‘te, 4 PKK’lı etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yıldırım-11 Operasyonu kapsamında; Siirt Pervari Herekol Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen iki ayrı operasyonda, 4 bölücü terör örgütü mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir" denildi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle