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Bakanlık açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi

#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış-7 Operasyonu#PKK
Bakanlık açıkladı 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında  3 bölücü örgüt mensubunun daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Eren Kış-7 Operasyonları kapsamında Bitlis’in Şeyh Habib kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde jandarma komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 3 bölücü örgüt mensubu daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerle birlikte, 4 M-16 piyade tüfeği ile 2 kaleşnikov piyade tüfeği ele geçirildi. Bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6’ya yükselirken, operasyonların devam ettiği belirtildi.

Bitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı
daha fazla video içinBitlis'te Eren Kış-7 Operasyonu başlatıldı
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#İçişleri Bakanlığı#Eren Kış-7 Operasyonu#PKK

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