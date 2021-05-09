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Gündem
DHA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 20:11 | Son Güncelleme:

Bakanlık açıkladı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Bakanlık açıkladı! 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalındaki operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Eren-14 Operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğiyle icra edilen operasyonda; 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadeleri kullanıldı

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