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Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.08.2021 - 19:36 | Son Güncelleme:

Bakanlık açıkladı! 1 terörist teslim oldu

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Bakanlık açıkladı! 1 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK’dan kaçan 1 örgüt mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada; İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubunun daha bugün güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi. Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Avrupa ve Belçika’da basın yayın faaliyeti yürüttüğü belirtildi. Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısının 127’ye yükseldiği kaydedildi.

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