Bakanlığı isyan ettiren ceza: Çocuk istismarı artıyor, caydırıcı olun

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı isyan ettiren cezayla ilgili olay şöyle gelişti: Dava dosyasına göre, eşinden boşanan anne Şule D., küçük kızı Y.S.A. (12) ve oğlu G.B.A. (14) ile birlikte Ankara’da yaşıyordu. Anne Şule D., 7 Temmuz 2017 tarihinde işten eve geldiğinde yaşıtlarına göre biraz daha geç anlayıp, kendini anlatmakta zorlanan küçük kızı Y.S.A.’nın dudağında bir morluk olduğunu gördü. Küçük kız, annesinin durumu anlamaya yönelik sorularına önce kaçamak yanıtlar verdi. Ancak annesinin ısrarlı soruları üzerine Y.S.A., annesinin arkadaşı olan Celal D.’nin (67) eve geldiğini, ağabeyini yemek alması için gönderdikten sonra kendisine tacizde bulunduğunu anlattı.

‘SIRTINI SIVAZLADIM’

Annenin şikâyeti üzerine Celal D. hakkında “Çocuğun cinsel istismarı” suçundan Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Sanık Celal D. savunmasında, öğlen saatlerinde eve geldiğinde küçük kızın, ağabeyiyle birlikte olduğunu söyledi. Sanık Celal D. çocuklara “Karnınız aç mı” diye sorduğunu, yemek yemediklerini söylemeleri üzerine, yemek alması için ağabeyine para verdiğini anlatarak, “Ağabeyi gittikten sonra Y.’nin odasına çıktım. Kendisine sarıldım, yanağından öptüm sırtını sıvazlayıp Allah’a ısmarladık diyerek evden çıktım” iddiasında bulundu.

SAYGILI DAVRANMIŞ!

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Mahkeme 4 Kasım tarihinde sanık Celal D.’ye ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan, önce 8 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra bu cezayı, “Sanığın geçmişi, yargılama aşamasında duruşma disiplinini bozacak herhangi bir olumsuz davranışta bulunmaması, mahkemeye karşı saygılı tutum ve davranış içerisinde bulunması ve cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi” gerekçesiyle iyi hal indirimi yaparak 6 yıl 8 aya düşürdü.

‘TANIĞI EVDEN YOLLADI’

Sanığa ceza kararının gerekçesinde, “Tüm dosya kapsamında, mağdurun tanık abisiyle evde bulunduğu esnada sanığın ikamete geldiği, tanığa yemek almasını söyleyerek tanığı evden çıkardığı, mağdurla beraber kaldığı esnada mağduru öptüğü ve ellediği anlaşılmış ve sanığın cezalandırılmasına karar verilmiştir” denildi.

‘10 YILDAN AZ OLAMAZ’

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Verilen karar için istinaf başvurusunda bulunan küçük kızın avukatı Kemal Ulusoy, “Mağdur küçüğün, olayın olduğu tarihteki yaşı ve sağlık durumu gözetilerek, sanığa 10 yıldan az ceza verilemez” dedi. Dosyada katılan sıfatıyla yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili de benzer gerekçelerle istinaf başvurusunda bulundu. Bakanlık, başvurusunda şu önemli değerlendirmeyi de yaptı: “Ülkemizde cinsel istismar vakalarının ne kadar arttığı aşikardır. Cezaların caydırıcı ve tekrar suç işlemeyi engelleyici nitelikte olması gerekmektedir. Cinsel istismar sebebiyle mağdurun yaşamının sonraki evrelerinde güven problemleri, ikili ilişkilerde sorunlar yaşama, riskli ilişkiler kurma, riskli ortamlarda bulunma, kötü alışkanlıklara meyil gösterme, evlilik yaşamında sorunlar yaşama şeklinde ortaya çıkabilecek sorunlar söz konusu olabilmektedir.”